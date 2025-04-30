Film, ebeveynlere samimi bir çağrıda bulunuyor:

“Anneler, bırakın odalar toplu değil, mutlu olsun!”

Çocukların Özgürlüğüne Alan Açan Tasarımlar

“Çilek odasında oyun başlasın, sağlam ve güvenli tasarımlarıyla Çilek odasında, çocuklar öğrenerek, keşfederek oyuna doysun!”

Çilek, çocukların güvenli bir ortamda özgürce oyun oynamalarını destekleyen yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Dayanıklılık, yumuşak kenarlı tasarımlar, leke tutmaz ve çizilmez yüzeyler gibi özellikler, Çilek’in çocukların güvenle büyüyebileceği ortamlar yaratma vizyonunu güçlendiriyor.

Filmin Künyesi

Yeni reklam filmi, deneyimli yaratıcı ekipler tarafından titizlikle hazırlandı:

• Yaratıcı Ajans: Community Istanbul

• Prodüksiyon Şirketi: Tolan Prodüksiyon

• Yönetmen: Muammer Koçak

• Fotoğraflar: Emre Yunusoğlu

Film, samimi atmosferi ve güçlü anlatımıyla Çilek’in marka değerlerini izleyicilere etkili bir şekilde aktarıyor.

Mutluluğun Anahtarı: Birlikte Yaşanan Anlar

Çilek, “Toplu Değil Mutlu Odalar” yaklaşımıyla, ebeveynlere çocuklarının mutlu, özgür ve güvenli bir ortamda büyümesinin her şeyden daha önemli olduğunu hatırlatıyor.

Çocukların yaratıcılığını destekleyen ve onları keşfetmeye teşvik eden tasarımlarıyla Çilek, mutluluğun düzenin ötesinde, anılarda ve oyunda saklı olduğunu vurguluyor.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.