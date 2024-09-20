Sabancı Holding iştiraki Çimsa, yapı malzemeleri endüstrisini bir araya getiren uluslararası platformlarda da Türkiye sanayisini temsil etmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Çimsa, Aachen’da gerçekleşen International Colloquium on Refractories (ICR) Etkinliği’ne ve bu yıl 8’incisi düzenlenen, Orta ve Güney Avrupa kuru karışım harç endüstrisinden karar vericileri buluşturan Drymix Mortar Konferansı’na katıldı.

İstanbul’da düzenlenen ve sektörün önde gelen isimlerinin hazır bulunduğu Drymix Mortar Konferansı’da, yapı malzemeleri sektöründe sürdürülebilirlik ve teknoloji odağındaki dönüşüm masaya yatırılırken, Almanya’nın Aachen kentinde gerçekleşen International Colloquium on Refractories (ICR) Etkinliği’nde Çimsa, CAC ürün grubu; Refro serisi, Rego ve Duro ile refrakter üreticileri arasında yer aldı.

ÇİMSA, TEKNOLOJİYİ VE İNOVASYONU EN ÖNEMLİ ‘HIZLANDIRICI’ OLARAK GÖRÜYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Pazarlama&Satış Genel Müdür Yardımcısı Onur Yazgan, Çimsa’nın bugün 3 kıtada yer alan üretim tesisleriyle lokal bir çimento ihracatçısından küresel bir yapı malzemeleri oyuncusuna dönüştüğünü vurgularken, “Çimsa’nın bu dönüşümü sadece hitap ettiği coğrafyaları çeşitlendirmek ya da yeni üretim merkezleri açmakla sınırlı değil. Bu coğrafyalarda, müşterilerin ve endüstrilerin ihtiyacı olan doğa dostu çözümleri sunabilmek de Çimsa’nın dönüşüm stratejisinin çok önemli bir parçası. Bu kapsamda ürün portföyümüzü griden yeşile dönüşrürürken, teknolojiyi ve inovasyonu da çok önemli bir hızlandırıcı olarak görüyoruz. Bu kapsamda Mersin ve Münih’te yer alan Ar-Ge merkezlerimiz büyük bir sinerji içerisinde çalışıyor. Bu merkezlerde bir yandan, sektörün geleceğine ışık tutacak yenilikleri bugünden ticarileştirmenin yollarını ararken, bir yandan da sağladığımız müşteri bağlantılarıyla Çimsa’nın geniş ürün portföyünü farklı pazarlara sunuyoruz” dedi.