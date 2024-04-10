Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Birimi yaşlı, engelli ve kendi ihtiyacını karşılayamayan 600’e yakın haneye bayram öncesinde ev temizliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylerin hizmetine aralıksız devam ediyor. Yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebiyle ihtiyaç sahibi olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan bireylere ev temizliği ile öz bakım hizmeti sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da evde bakım hizmetleriyle vatandaşın yanında oldu. Bu kapsamda 600’e yakın eve bayram öncesinde temizlik çalışması hizmeti verildi. Çalışma kapsamında yerler süpürüldü, silindi, pencere, masa, kapı ve çerçevelerin tozu alındı. Ayrıca mutfak, tuvalet ve banyolarda da temizlik çalışması yapıldı.

"Hasta nakil hizmeti, öz bakım ve ev temizliği hizmetini alıyorum"

Ramazan Bayramı öncesi Gölcük’te ikamet eden 70 yaşında Kemal Gümüş’ün evinde de temizlik çalışması yapıldı. Eşinin rahatsızlığından sonra zor ve sıkıntılı bir süreç geçiren Kemal Gümüş, “Eşim 2 yıldır rahatsız, evde yatıyor büyükşehirden hasta nakil hizmeti, öz bakım ve ev temizliği hizmetini alıyorum. Büyükşehirin bu hizmetinden çok memnunum, Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Periyodik olarak hizmet veriliyor

Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan vatandaşlar için hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile irtibata geçmek yeterli. Başvuru yapan bireylerin evine sosyal incelemeye gidiliyor. İnceleme sonucu onay verilen tüm birey ve ailelere temizlik ekipleri tarafından periyodik olarak hizmet veriliyor.