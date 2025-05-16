Bakan olmadığı döneme ait bazı fotoğraflar ile Londra’da sahip olduğu konutun gündeme getirilerek kendisine yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğünü belirten Şimşek, bu girişimleri “itibar suikastı teşebbüsü” olarak tanımladı.

2018 Temmuz ile 2023 Mayıs tarihleri arasında bakanlık görevi bulunmadığını hatırlatan Şimşek, bu süre zarfında Londra ve Batman’da çekilen bazı özel fotoğraflarının kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu ifade etti. Şimşek ayrıca, sosyal medyada “ihale kralı” olarak anılan kişiyle herhangi bir ticari ortaklığı bulunmadığını ve birlikte görüntülendikleri karelerin özel hayata ait olduğunu vurguladı.

İngiltere’de sadece konut alımı amacıyla 2021 yılında Abdurrahman Reşitoğlu ile bir şirket kurduğunu, bu şirketin başka hiçbir ticari faaliyetinin olmadığını dile getiren Bakan Şimşek, Londra’daki 163 metrekarelik söz konusu konutun da 3 Haziran 2023’teki mal beyanında yer aldığını kaydetti.

Hakkında dile getirilen iddiaların asılsız olduğunu savunan Mehmet Şimşek, bu tür girişimlerin yalnızca kişisel itibarını değil, aynı zamanda uygulanan ekonomik programın güvenilirliğini de hedef aldığını belirtti. Bu tür karalama kampanyalarının başarıya ulaşamayacağını söyleyen Şimşek, tüm hukuki haklarını kullanacağını da sözlerine ekledi. Açıklaması, kamuoyunda geniş yankı buldu.