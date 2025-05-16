Coca-Cola, isme özel kutularıyla paylaşmanın en samimi hâlini bir kez daha raflara taşıyor. Markanın ikonik logosuyla beraber kutularda yerini alan isimler, arkadaşlara ve aile bireylerine duyguları ifade etmenin samimi bir yolunu sunarken, bu yıl kampanyaya yepyeni bir özellik daha eklendi. Her arkadaş grubunda kendine yer bulan karakterleri yansıtan tanımlar kampanyanın bir parçası olarak yer alıyor. "Gezenti", "Sosyal Kelebek", "Organizatör", "Moda İkonu" ve "Prenses gibi eğlenceli karakter tanımları sayesinde Coca-Cola ile paylaşmanın keyfi daha da artıyor.

Kampanyanın tüketici iletişimi ayağında ilk etapta bir hafta boyunca merak unsuruna odaklanıldı. Arkadaş gruplarında yer alan karakterler, herhangi bir marka vurgusu yapılmaksızın eğlenceli ve düşündürücü sorular eşliğinde tüketiciyle buluşturuldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de; AVM ekranları, toplu taşıma araçları, gezici marka kamyonları ve taksi LED ekranları gibi mecralarla açık hava iletişimi gerçekleştirildi. Dijital tarafta ise Manifest grubu üyeleri aracılığıyla kampanyanın "Paylaş Bir Coca-Cola" mesajı kademeli olarak duyuruldu.

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Narmanlı Sunerli kampanyayla ilgili şu sözleri paylaştı: "Artık gerçek bağlar her zamankinden daha kıymetli. ‘Paylaş Bir Coca-Cola’ kampanyası, arkadaşlıklarımızı kutlamak, küçük ama anlamlı anılar için bir fırsat sunuyor. Genç neslin özlediği samimiyeti, isimlerin ve karakterlerin yer aldığı kutularla hayatın tam ortasına taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bir kutu Coca-Cola eşliğinde paylaşılan gülüş, sohbet ve içtenlik, sadece bir içecek deneyiminden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu kampanya, dijitalin hızla geçtiği bir dünyada kalıcı duygusal bağlar kurmanın hala mümkün olduğunu hatırlatıyor."

"Paylaş Bir Coca-Cola", dijital dünyanın yoğun akışında, gerçek anları ve ilişkileri yeniden odağa alıyor. Bu kampanya, sadece dijital değil gerçek hayatta da paylaşılan anların değerini yeniden hatırlatıyor.