Fatih ilçesinde yaklaşık bir ay önce meydana gelen Ayhan Özekinci'nin öldürülme olayıyla ilgili olarak, aralarında cinayet zanlısı olarak Servet A.'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Servet A'nın, Ayhan Özekinci'yi kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu iddia edildi.

Olay, 14 Temmuz tarihinde saat 06.00 sularında Fatih Zeyrek Mahallesi Kadınlar Pazarı'nda gerçekleşmişti. İddialara göre sabah erken saatlerde iş yerini açan Ayhan Özekinci, siyah plakasız bir araçla gelen husumetliler tarafından iş yerinin içerisinde kafasından vurularak ağır bir şekilde yaralandı. Saldırganlar, olay yerinden hızla kaçtılar ve sağlık ekipleri ağır yaralanan Ayhan Özekinci'yi ilk müdahalelerin ardından hastaneye taşıdılar. Ancak tüm müdahalelere rağmen Ayhan Özekinci hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, cinayetin ardından aracın izini sürerek şüphelilere ulaştı. Yalova, İzmir ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden üçü çocuk yaşta olanlar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edilirken, diğer şüphelilerin işlemleri Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediyor.

Yapılan soruşturma sonucunda olayın bir intikam saldırısı olduğu ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Servet A'nın, yaklaşık bir yıl önce öldürülen kardeşi Ömer A'nın ölümünden Ayhan Özekinci'yi sorumlu tuttuğu belirlendi. Bu nedenle Servet A. ve beraberindekilerin Özekinci'yi öldürdüğü iddia edildi. Ömer A.'nın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında daha önce Aydın Ç. (23) gözaltına alınmıştı.