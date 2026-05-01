Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın kamu hizmetlerine ulaştığı e-Devlet Kapısı için önemli bir bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, sistem altyapısını güçlendirmek ve performansı artırmak amacıyla planlı bakım çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.

BU SAATLERE DİKKAT!

Resmi açıklamaya göre, 2 Mayıs’ı 3 Mayıs’a bağlayan gece 00.00 ile 01.00 saatleri arasında teknik çalışma yapılacak. Bu süreçte kullanıcıların sisteme girişte ve işlemlerde geçici kesinti ya da erişim sorunları yaşaması bekleniyor.