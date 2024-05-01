Bozüyük Halime Hatun Anaokulu tarafından hazırlanan ’Çocuk Şenliği’ etkinliğinde, öğrenciler gönüllerince hem eğlendiler hem de güzel vakit geçirdiler.

Çim sahada düzenlenen etkinlikte, çocuklar için çeşitli oyun parkurları hazırlandı. Öğretmenler eşliğinde öğrenciler oyun parkurlarında birbirleriyle yarıştılar. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadılar. Çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini belirten veliler, etkinliği hazırlayan okul yönetimine ve tüm öğretmenlere teşekkür ettiler.