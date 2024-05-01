Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Şenliği’nde birbirinden anlamlı uygulamalar çocuklarla buluştu.

Çocuk Şenliği’nde binlerce çocuğun bir araya geldiği kutlamalarla ve bilim atölyeleri ile çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi eğitmenleri eşliğinde bir araya gelen çocuklar, Vadipark Sosyal Tesislerinde; Nasıl Nefes Alıyoruz, Gökyüzü Atlası, Uçan Roket Atölyesi ve Takım Yıldızı isimli etkinliklerde hem öğrendi hem de eğlendi.

Teorik bilginin yanı sıra uygulamalı çalışmalara da katılan çocuklar, daha sonra kendileri için hazırlanan şenlikte coşkuyla eğlendi.