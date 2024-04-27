Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yılı kapsamında düzenlenen ’104. Yıl Ulusal Egemenlik Koşusu’nda buluştu.

Yenilikçi duruşuyla sanattan bilime, edebiyattan spora eğitimin tüm alanlarında etkinlikler düzenleyen MBA Okulları, Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pistinde düzenlenen 104. Yıl Ulusal Egemenlik Koşusu ile öğrencilerini spor değerleriyle buluşturdu.

MBA Okulları anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılım gösterdiği 104. Yıl Ulusal Egemenlik Koşusunda, Ataşehir Kampüsü Bandosu da yer aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tüm sporcuların sabah sporu dansı ile coşkulu bir şekilde başlayan MBA Okulları 104. Yıl Ulusal Egemenlik Koşusu’nda anaokulu öğrencilerinin "Dostluk Koşusu" akabinde öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Cumhuriyet değerlerinin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün spor ve sporcuya bakış açısının altını çizen Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Duygu Kılıç, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bugün Ulusal Egemenliğimizin 104. yılında daha iyi bir dünyaya, daha iyi bir ben kimliğine koştuk. İş birliğimiz, bir arada oluşumuz, zorlukların üstesinden gelme refleksimiz, spor tutkusuyla derinleşen etik ve bilim odaklı duruşumuz her zaman bizi daha iyiye taşıyacak. İçinizdeki çocuğu her zaman serbest bırakın ve Cumhuriyet değerlerimizle yeniliğin öncüsü olun. Tekrar bu harika gün için teşekkür ediyor, sizleri çok seviyoruz" dedi.