Gürkan, söz konusu arızanın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle ulaşım alanındaki yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi. Bayram günü vatandaşların raylar üzerinde yürümek zorunda kaldığını hatırlatan Gürkan, bu tablonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.



"Bu sadece teknik arıza değil, yönetim zaafiyeti"

Kriz anlarında dahi çözüm üretilemediğini dile getiren Gürkan, yaşananların yalnızca teknik bir arıza olarak değerlendirilemeyeceğini, planlama ve yönetim kabiliyetindeki zafiyetin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti. "Ulaşım gibi hayati bir alanda ortaya çıkan tablonun vizyon eksikliği ve hazırlıksızlığın sonucu olduğunu" ifade eden Gürkan, bu anlayışla Bursa’nın geleceğinin inşa edilemeyeceğini belirtti.

Gürkan, Bursa’nın bu tür ihmalleri ve yetersizlikleri hak etmediğini vurgulayarak, vatandaşların daha güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşması için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğini sözlerine ekledi.