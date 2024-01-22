Çocuklara Okulu Sevdirmenin Yolları

Okula yakın zamanlarda onun okula gideceğini bir öğretmeni olacağını yeni arkadaşlar edineceğini anlatmanız onları bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Bundan emin olabilirsiniz eğer bu yöntemde etkili olmayacağını düşünüyorsanız okula yakın zamanlarda onun eğlenebileceği aktivitelerde bulunabilirsiniz. Aşağıda verilen maddelerde çocuğunuzu okul öncesi eğitime nasıl hazırlarsınız bununla ilgili bilgiler verilmiştir.

Aile Eğitimi Nasıl Olmalıdır ?

Okul Öncesi Çocukları için Eğitim

Okul Öncesi Okula Teşvik

Aile Eğitimi Nasıl Olmalıdır ?

Çocuklardan önce kesinlikle aile kendini eğitmelidir neden mi ? Çünkü anne ya da baba ne yaparsa çocuklarda aynısını yapmaktadır.

Bu yüzden aile kendisini eğitmelidir peki aile kendisini nasıl eğitebilir ? Şöyle söyleyelim o zaman Aileni arasında kötü konuşmalara yer vermeyerek veya bir yere geçip kitap okumaya başlayın çocuklar her zaman anne ve babasını taklit ederler çocuğunuz okuma yazma bilmese bile okumayı sevecektir ve siz çocuğunuzu bu sayede okumaya teşvik etmiş olacaksınız.

Bazı anne ya da babaların çocuklarını başlarından savmak için telefon verdiğini duymuş muydunuz ? Yapılan en büyük yanlışlardan birisidir.

Okul Öncesi Çocukları için Eğitim

Şimdi gelelim diğer konumuz olan okul öncesi çocuklar için eğitim. Çocuklarınızla yapabileceğiniz her aktivite zaten bir okul öncesi eğitimdir.

Okul başlamadan önce çocuğunuza okuma ve yazma öğretebilirsiniz Nasıl mı ? Çok fazla sıkmadan günlük yarım saat eğlendirerek ona okuma ve yazma öğretebilirsiniz.

Onu sıkmadan hatta kırtasiyelerde satılan şekillerle daha kolay bir şekilde öğretebilirsiniz. Sadece okuma yazma değil lego gibi çeşitli oyuncaklarla görsel hafızasını nesneleri tanımak için çeşitli oyuncaklarda mevcut bu ve bunun gibi oyuncaklarla çocuğunuzun hafızasını bu sayede destekleyebilirsiniz.

Okul Öncesi Okula Teşvik

Aslında en önemli konu bu çünkü çoğu ilkokul öğrenci adayı okulun kapısından girdikleri an bi tedirginlik bir korku bir sevinç gibi duygudan duyguya girmektedirler. Yukarıda da yazdığımız gibi çocukları okula göndermek için sıkmamak gerek çünkü sıkarak çocukta okulun kötü bir algı yarattığı sinyalini verirsiniz. Tabi bu sayede okula gidişi zorlanacaktır.

Çocuğunuza okula gidince yeni arkadaşlar edineceğini edindiği arkadaşlardan daha fazla olacağını söylemek onları az da olsa sevindirecektir. Ama her ne olursa olsun çocuğunuzu okula gitmek istemiyor diye küçük düşürücü ve alaycı sözler söylemekten kaçının Çocuğunuzu daha da fazla rahatlatmak istiyor iseniz tabi bu olayı her zaman denememek kaydıyla okula gidersen sana şunu alırım gibi sözler söylenebilir.

Buradaki amaç çocuğa şart koşturmak değil denileni yaparsak sonunda ödül olacağını belirtmek içindir ve bu sayede okuldaki atmosfere alışıp en azından okula hakim olacaktır. Bu ve bunun gibi yöntemler de kullanılabilir .