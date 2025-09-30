Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu programını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu karşılaşmaları 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Kupada program şöyle:
28 Ekim Salı
13.30 Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor
13.30 Kepez Spor - Özbelsan Sivasspor
13.30 52 Orduspor FK - Sarıyer
13.30 Sakaryaspor - İnegölspor
13.30 Kayserispor - Niğde Belediyespor
29 Ekim Çarşamba
13.00 Kahta 02 Spor - Kasımpaşa
13.30 Aliağa Futbol - Serik Spor
13.30 Çankaya Spor Kulübü - 1461 Trabzon FK
13.30 Beykoz Anadolu - Yalova FK 77
13.30 Dersim Spor - Fethiyespor
13.30 Erciyes 38 Futbol - Ankara Keçiörengücü
13.30 Karacabey Belediye Spor - Malaya Yeşilyurt Spor
13.30 Muş Spor - Menemen FK
13.30 Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler
15.00 Bursa Yıldırım Spor - Corendon Alanyaspor
15.30 Çorum FK - Kütahyaspor
15.30 Pendikspor - Çorlu Spor 1947
15.30 Isparta 32 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
15.30 Orduspor 1967 - Erbaaspor
18.00 Manisa FK - Muğlaspor
20.30 Antalyaspor - Bursaspor
30 Ekim Perşembe
13.00 Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor
13.30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK
14.45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK
15.30 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor
18.00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu
20.30 Konyaspor - 12 Bingöl Spor