Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu karşılaşmaları 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kupada program şöyle:

28 Ekim Salı

13.30 Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor

13.30 Kepez Spor - Özbelsan Sivasspor

13.30 52 Orduspor FK - Sarıyer

13.30 Sakaryaspor - İnegölspor

13.30 Kayserispor - Niğde Belediyespor

29 Ekim Çarşamba

13.00 Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

13.30 Aliağa Futbol - Serik Spor

13.30 Çankaya Spor Kulübü - 1461 Trabzon FK

13.30 Beykoz Anadolu - Yalova FK 77

13.30 Dersim Spor - Fethiyespor

13.30 Erciyes 38 Futbol - Ankara Keçiörengücü

13.30 Karacabey Belediye Spor - Malaya Yeşilyurt Spor

13.30 Muş Spor - Menemen FK

13.30 Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler

15.00 Bursa Yıldırım Spor - Corendon Alanyaspor

15.30 Çorum FK - Kütahyaspor

15.30 Pendikspor - Çorlu Spor 1947

15.30 Isparta 32 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

15.30 Orduspor 1967 - Erbaaspor

18.00 Manisa FK - Muğlaspor

20.30 Antalyaspor - Bursaspor

30 Ekim Perşembe

13.00 Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor

13.30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK

14.45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK

15.30 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor

18.00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu

20.30 Konyaspor - 12 Bingöl Spor

