Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Eren K.(17) yönetimindeki 16 BKF 341 plakalı motosiklet iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybetti. Motosiklet, Avarlar Kavşağı yan yolundan Bursa Ankara karayoluna çıkış yapmakta olan sürücü Şerif K. yönetimindeki 43 PK 008 plakalı TIR'a çarptı. Motosiklet TIR'ın altına girerek parçalanırken, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Muhammet Ç.(16) yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT