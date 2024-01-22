X HASTALIĞI NEDİR?

X hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Şubat 2018'de, gelecekteki bir salgına neden olabilecek varsayımsal, bilinmeyen bir patojeni temsil etmek üzere plan öncelikli hastalıkların kısa listesinde benimsenen bir hastalık ismidir.

X HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Adalja'ya göre muhtemelen bir solunum virüsü olabilecek Hastalık X gibi ölümcül bir patojen, hayvan türlerinde zaten dolaşıyor olabilir ve henüz insanlara bulaşması mümkün değil.

"Bu, Kovid-19 gibi yarasalarda olabilir , kuş gribi gibi kuşlarda olabilir ya da domuz gibi başka hayvan türlerinde olabilir" dedi. "Aslında bu tür virüslerin bir yer edinmesi, etkileşimlerin meydana geldiği, insanlar ve hayvanlar arasındaki temasla ilgili."