X HASTALIĞI NEDİR?
X hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Şubat 2018'de, gelecekteki bir salgına neden olabilecek varsayımsal, bilinmeyen bir patojeni temsil etmek üzere plan öncelikli hastalıkların kısa listesinde benimsenen bir hastalık ismidir.
X HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?
Adalja'ya göre muhtemelen bir solunum virüsü olabilecek Hastalık X gibi ölümcül bir patojen, hayvan türlerinde zaten dolaşıyor olabilir ve henüz insanlara bulaşması mümkün değil.
"Bu, Kovid-19 gibi yarasalarda olabilir , kuş gribi gibi kuşlarda olabilir ya da domuz gibi başka hayvan türlerinde olabilir" dedi. "Aslında bu tür virüslerin bir yer edinmesi, etkileşimlerin meydana geldiği, insanlar ve hayvanlar arasındaki temasla ilgili."
Kaynak: HABER MERKEZİ