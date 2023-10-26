Dün saat 21.00 sıralarında iddiaya göre İnan C. (17) arkadaşı Uğur Taha Daştan'ı (17) evine davet etti. İstanbul Bağcılar'a bağlı Hürriyet mahallesindeki 4 katlı binanın en üst katında oturan İnan C'nin arkadaşı Daştan eve geldiğinde, iki arkadaş buldukları silahla şakalaşmaya başladı.

İnan C.'nin elinde bulunan silah beklenmedik bir anda ateş aldı ve çıkan mermi Daştan'ın başına geldi. İnan C., bir anda yere yığılan arkadaşını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ardından da ağabeyinden yardım istedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerine gelince Daştan'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise yatağın üstünde duran silaha el koydu.

Silahla arkadaşını öldüren İnan C.'de Bağcılar Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, evde ve ceset üzerinde gerekli incelemeler yaptıktan sonra Uğur Taha Daştan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İnan C. ile irtibat kurup kurmadığını tespit etmek için polis ekipleri ölen kişinin cep telefonunu da incelemeye aldı.