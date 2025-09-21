Çocukluk döneminde geçirilen bazı enfeksiyonların ileride romatizmal kalp hastalığına neden olabileceği konusunda uyaran Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, romatizmal kalp hastalığının tanısı ve tedavisinde erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

"Boğaz enfeksiyonunu hafife almayın"

Romatizmal kalp hastalığının genellikle çocukluk çağında geçirilen boğaz enfeksiyonlarına bağlı geliştiğini belirten Prof. Dr. Türkyılmaz, "Bu enfeksiyon kalbi, eklemleri, beyni ve yumuşak dokuları tutabilir. Tedavi edilmeyen vakalarda kalp kapaklarında hasarlar meydana gelir ve bu durum ilerleyen yaşlarda ciddi kalp yetmezliğine yol açabilir" dedi.

Hastalığın genellikle orta yaşlarda eforla gelen nefes darlığı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını anlatan Prof. Türkyılmaz, "Ekokardiyografi ile kalp kapaklarını inceliyoruz. Eğer bozulma varsa ve hastanın geçmişinde çocukluk döneminde ateşli hastalık geçirdiğini öğrenirsek, çoğunlukla tanı netleşiyor" diye konuştu.

"Kimi zaman tamir, kimi zaman değişim gerekiyor"

Tedavinin hastadan hastaya değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Türkyılmaz, "Eğer kapak tamir edilebilecek durumdaysa önceliğimiz bu yönde oluyor. Ancak bozulma ileri düzeydeyse kapak değişimi gündeme geliyor. Bu noktada hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna uygun en doğru yaklaşımı belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenli kalp kontrolü şart

Romatizmal kalp hastalığını önlemenin en etkili yolunun çocuklukta enfeksiyonların zamanında tedavi edilmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türkyılmaz, "Sağlık sorunu olmasa bile özellikle orta yaş grubundaki bireylerin kalp kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor. Erken tanı sayesinde yaşam kalitesi korunabilir" diyerek uyarıda bulundu.