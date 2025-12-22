BAL 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor, ligin 11. haftasında Eskişehir deplasmanında 2 Eylül Spor Kulübü’ne konuk oldu. Osmangazi Üniversitesi Sahası’ndan oynanan müsabakaya iyi başlayan Söğütspor maçın 27’inci dakikasında Onur Çakmakçı’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 10’dakika sonra ev sahibi 2 Eylül Spor Kulübü Emre Şişmek’in golüyle durumu 1-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda da ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısı orta sahada ikili mücadeleler şeklinde geçerken, maçın 87’inci dakikasında gelişen bir Söğütspor atağında Yağızcan Şenocak topu filelere göndererek, takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Söğütspor maçı 2-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası Söğütspor 15 puana yükselerek, 13 takımlı ligde 8’inci sıraya yükseldi. 2 Eylül Spor Kulübü ise, 10 puanla 11’inci sırada haftayı bitirdi.

Öte yandan ligin 12’inci haftasında Söğütspor kendi evinde Beytepe Mete Spor’u konuk edecek.