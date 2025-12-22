BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, 23 Aralık 2025 Salı günü 09.00–18.00 saatleri arasında Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi ve çevresinde su kesintisi yaşanacak.
BUSKİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:
