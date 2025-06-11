Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, Sapanca Gölü’nün ekolojik dengesinin korunarak yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşların doğayla iç içe olacağı bir yaşam alanına dönüştürüleceğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise gölü hem ülke hem de dünya turizmine kazandırmak için önemli aşamaların geçildiğini belirterek projenin yapım sürecinin başladığını duyurdu. Alemdar, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Sapanca Gölü Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesiyle ilgili olarak 18 Haziran’da ihaleye çıkılacağını açıkladı. Proje kapsamında yapılacak düzenlemelerle birlikte göl çevresinin doğaya uygun şekilde yeniden planlanması hedefleniyor.