Eski millî futbolcu ve İnegölspor’un teknik direktörü İsmail Güldüren, katıldığı Sıfır Tv Youtube kanalında “Gelecekteki hedeflerin neler?” sorusuna “Hedefim Bursaspor ve Gençlerbirliği’nde teknik direktör olmak” yanıtı vererek hedeflerini anlattı.

İsmail Güldürüren, “Hep aynı şeyi söylemişimdir. Hayatımda hiç küçük hedefler koymadım. İnegölspor’da 16 yaşında oynarken Fenerbahçe’de oynayacağım dediğimde takım arkadaşlarımın hepsi benimle dalga geçmişti. 6 sene sonra formayı giymiştim. Hayatımdaki en büyük hedefim Bursaspor ve Gençlerbirliği’nde teknik direktör olmak. Ben bu işe adanmış bir insanımdır. Futbolla yaşayan bir insanım. Antrenörlüğü Bursa dışında yapmayı düşünmeyen biriydim ama şartlar bu sevgimizi yine depreştirdi. Hedeflerim doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde teknik direktörlük yapacağım” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi