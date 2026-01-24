Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bren petrolün varil fiyatının 60 dolar sınırından 65 dolara kadar yükselmesi akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE!

21 Ocak tarihinde 1 lira zamlanan motorin, 23 Ocak tarihinde ise 1 lira 43 kuruş daha artmıştı. Motorine gelen peş peşe zamların ardından şimdi de benzine zam göründü.

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.