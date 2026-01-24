Bölümde Eleni, Emniyet’te sorguya alındı. Geçen bölümde vurulan Oruç’u polise bildirmeden ameliyat etmesi nedeniyle Eleni hakkında meslekten men edilme ihtimali gündeme geldi. Bu durum Eleni’yi zor bir sürecin içine sürüklerken, Oruç yaşananlardan kendini sorumlu hissetti.

Esme konakta zor günler geçirirken, Oruç hem ailesini hem de sevdiklerini korumak için büyük riskler aldı. Yaşananlar, aile içindeki gerilimi daha da artırdı.

Düğün hazırlıkları sırasında Eyüphan, gelinlik almak için dışarı çıkan Fadime’yi kaçırdı. Gezep, Fadime’yi takip ederek Eyüphan’ın elinden kurtardı. Olan biten, Koçari ailesine Fadime’nin kaza yaptığı ve telefonunun şarjının bittiği şeklinde anlatıldı.

Bölümün finalinde Şerif Furtuna, Adil Koçari’yi polise ihbar etti. İhbarın ardından Eleni, Oruç ve ailesinin iki aile arasındaki barışı bozabilecek önemli bir sır olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Adil’in Oruç’a silah çekmesiyle gerilim zirveye çıktı. Yaşanan tüm baskılara rağmen Oruç, kendisinden istenenleri söylemedi ve bölüm bu sahnelerle sona erdi.

Taşacak Bu Deniz 15. bölümü bu gelişmelerle sona ererken, izleyiciler gelecek bölümde neler olacağını merakla beklemeye başladı.