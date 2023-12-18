Riyad Hakkında Bilgiler

Çöl ikliminin hüküm sürdüğü Riyad’da yaz aylarında ortalama sıcaklık 42-43 derecede seyrederken, gün içerisinde 50 dereceye kadar yükselmektedir. Kurak geçen yaz aylarında hemen hemen hiç yağışın görülmediği Riyad’da kış aylarında sıcaklık 23 derecelerde olduğundan kışın seyahat edilmesi önerilmektedir. Riyad gezinizde yanınızda bol su bulundurmanız tavsiye olunur çünkü su, petrolden daha pahalı satılmaktadır.

Suudi Arabistan’ın en sert kurallarının yaşandığı Riyad’da din polisi çok etkilidir. İslami kuralların geçerli olduğu şehirde alkol tüketimi yasaktır. Alışveriş merkezlerinin ve mağazaların fazlalığı canlı bir hayat sağlar. Bir kural olarak bekar erkekler her alışveriş merkezine tek başına girememektedir. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Mevlid Kandilinde festivaller ve etkinlikler düzenlenir. Riyad’da Ramazan ve Kurban bayramı 10 gün olarak kutlanır.

Saat 12.00 ve 16.00 arası çok sıcak olduğundan pek çok işyeri kapalıdır. Bu saatlerde Riyad caddelerinde hayat durur. Müslüman kadınlar başı açık gezemez. Namaz vakitlerinde hiçbir Müslüman sokakta gezemez, gezer ise din polisi tarafından uyarılır.

Riyad’da Gezilecek Yerler

Yaşam adına katı kuralları olsa da 6 milyonluk nüfusu, görülmeye değer sarayları, müzeleri ve doğal parkları ile Riyad, çölün ortasındaki bir vaha gibidir.

Kingdom Centre

99 kattan oluşan Kingdom Centre, şehrin en güzel manzarasına hakim bir konumda. Alışveriş merkezleri ve restoranları ile ünlü binada, ailece güzel vakit geçirilmek için imkanlar sunulmuş. Ayrıca oteli ile de konaklama ihtiyacını karşılayan Kingdom Centre’den gece bakıldığında renkli ve güzel bir şehir manzarasına sahip.

Riyad Ulusal Müzesi

Şehir ve ülkeye dair tarihi kalıntıların sergilendiği müzede antika ve tarihi belgeler ile Arap kültürüne ait eserler sergilenmektedir. Antik dönemden kalma el yazıları, ahşap oymaları ile Suudi Arabistan’ın o cazibeli kültürünü gözler önüne sermektedir.

Kral Abdülaziz Tarihi Merkezi

Suudi Arabistan’ın geçmişten günümüze ait kültürünü tanımak amaçlı harika bir yer. Bu cazibe merkezi, güzel bir binada yer alıyor ve Riyad’ın mücevher yapılarından biri.

Riyad TV Kulesi

1978- 1981 yılları arasında yapılan Riyad TV Kulesi, 170 metre yüksekliğinde ve Riyad’ın önemli sembollerinden biri konumunda.

Masmak kalesi

Şehrin önemli simgelerinden biri olan Masmak Kalesi, krallık tarihinde önemli bir yere sahip. Gözetleme kulesi ve kalın duvarlarıyla savunma merkezi olarak kullanılan kule, 1980 yılında restore edilerek bugünkü halini almış. Kaleyi gezmenin de kuralları var. Erkekler ve kadınlar ayrı günlerde gezebiliyor. Aileler için de özel olarak ayrılmış günler de ailece gezilme imkanı da mevcut.

Kral Fahad Ulusal Kütüphane Müzesi

Nadide el yazması eserler ve farklı madeni paralardan oluşan 10.000 parça koleksiyonun sergilendiği müze, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Riyad Jeoloji Müzesi

Krallık sınırları içinde yer alan jeolojik kazılarda elde edilmiş taş, metal, jeolojik buluntular ve fosellerin sergilendiği müze, jeoloji meraklılarının da gözdesi.

Çöldeki Cennet Riyad- Al Faisaliyah Merkezi

Suudi Arabistan’ın ikinci büyük binası olan Al Faisaliyah Merkezi, kulesindeki altın renkli topla dikkat çekmektedir. Riyad’ı izlemek için çok güzel bir yer. 2018 yılında tadilattan geçen merkezdeki top kısım, tükenmez kalem ucundan esinlenerek yapılmış. Top kısmın içinde alışveriş merkezi ve restoran mevcut.

Royal Suudi Hava Kuvvetleri Müzesi

Çöldeki cennet Riyad seyahatlerinde görülmesi gerekenler listemizde Hava Kuvvetleri Müzesi’de bulunuyor. Kraliyete ait müze, Cuma günleri kapalı. Koleksiyonlar 1920 yılından sonra sergilenmeye başlamış. Farklı modellerde uçaklar, silahlar, üniformalar, RSAF tarihine ait eserler ve ülkeye ait sembollerin sergilendiği müze,havacılık ile ilgilenenlerin en çok tercih ettikleri müzelerden biri.

Faysaliye Kulesi

Suudi Arabistan’ın 4.yüksek binası olan Faysaliye Kulesi’nin inşaatı 1998 yılında başlamış ve 2000 yılında tamamlanmış. 265 metre ve 44 kattan oluşan binanın en üst katında turistik bir restoranı bulunmaktadır. Yemek yenirken Riyad’ı yüksekten izlemek isteyenler için ideal bir mekan.

Kral Abdullah Parkı

Riyad halkının aileleri ile birlikte gitmesine uygun yerlerden biri de Kral Abdullah Parkı’dır. Parkın ortasındaki büyük havuzda akşam saat 18.30’dan sonra müzikal çeşme gösterileri yapılmaktadır. Çocuklar için oyun alanları ve gençler için paten alanlarının olduğu park, gündüz sıcak olduğundan gece daha çok tercih edilmektedir.

Murabba Sarayı

Riyad’ın tarihi binalarından biri olan Murabba Sarayı, yapılan restorasyon çalışmalarından sonra halka açılarak müze haline getirilmiştir. Eski dönem sanatlar, tarihi kıyafetler gibi pek çok eserin sergilendiği müzede, Kral Abdülaziz adına bir anma salonu ve fotoğraf arşivi yer almaktadır. 32 odadan meydana gelen saray, kare şeklinde inşa edildiği için Murabba adını almıştır. Murabba, Arapça’da kare anlamındadır.

Alhmdan Heritage Museum

Mescidi, yeşil alanları, lunaparkı ve müzesi ile Alhmdan Heritage Müze, hem tarihi tanımak hem de eğlenmek isteyenler için güzel bir imkan sunuyor. Akşam saatlerinden sonra kalabalıklaşan mekan ışıklandırması ve yapay havuzları ile Çöldeki cennet Riyad halkının ferahlama alanlarından biri. Müze, uluslararası tur sergilerine de ev sahipliği yapıyor.