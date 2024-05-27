Connecticut Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Uygulamalı Biyoloji Bilimleri Kongresi 2024 (ICABS-2024), Türk bilim insanları ile ABD’den gelen akademisyenleri bir araya getiriyor. Bu kongre, 4-6 Ekim tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşecek ve temel bilimler, biyoloji ve tıp alanlarında yapılan son çalışmaları ve gelişmeleri ele alacak.

Yaşam bilimleri ve sağlık alanındaki hızlı gelişmeler, bilim insanlarının ortak çalışma kültürlerini güçlendirmeyi ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmeyi gerektiriyor. ICABS-2024, bu ihtiyaca yanıt olarak düzenlenmiş ve katılımcılara önemli bilimsel ve mesleki etkinlikler için bir platform sunmayı amaçlıyor.

Kongrenin bilimsel programı, davet edilen uluslararası uzmanların sunumlarına, genç araştırmacılar için seçilmiş oturumlara ve eğitim programlarına yer verecek. Bu sayede katılımcılar, ilham alabilecekleri, sonuçlarını paylaşabilecekleri ve alanın geleceğini şekillendirebilecekleri bir ortamda buluşacaklar.

ICABS-2024, katılımcıların bilgilerini artırmaları, profesyonel ağlarını genişletmeleri ve temel bilimlerdeki en son eğilimler hakkında bilgi sahibi olmaları için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu kongre, Uygulamalı Biyoloji Bilimleri alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirerek, disiplinler arası işbirliğini teşvik etmeyi ve alanın geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Özgür Koray Şahingöz, bu kongrenin Biruni Üniversitesi’nin akademik başarısını ve bilimsel katkılarını uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı sunacağını, bu sayede üniversitenin uluslararası akademik camiada tanınırlığı artacağını ve üniversitenin daha fazla uluslararası öğrenci ve akademisyen çekmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Furkan Ayaz UConn’dan Dr. Maria Gracia Gervasi ile bu kongreyi organize ederken amaçlarının Türk bilim insanları ve ABD’den bilim insanlarının ortak çalışma kültürlerini geliştirmelerini amaçladıklarını belirtti. Kongrede son bulgularını sunacak bilim insanlarının uluslararası proje ekibi kurmalarının nihai hedef olduğunu vurgulayan Dr. Ayaz, bu kongrenin önümüzdeki yıllarda uluslararası platformda Biruni Üniversitesi öncülüğünde tekrarlanacağının altını çizdi.