Kartepe’de bu yıl 15’incisi düzenlenen sünnet şöleni, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birleşerek unutulmaz anlara sahne oldu.

Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 15.’si düzenlenen sünnet şöleni, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birlikte Meşelik Park Alanı’nda gerçekleştirildi. Hem anlamlı tarihe hem de yüzlerce ailenin sevincine sahne olan etkinlik, renkli ve duygusal anlara ev sahipliği yaptı. Şölen, sünnet olan 240 çocuğun mehteran takımı eşliğinde tören alanına girmesiyle başladı. Ardından Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri gerçekleştirdi. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti dinletisiyle devam etti.

"Zafer Bayramı coşkumuzu ve sevincimizi daha da arttırdı"

Şölende konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hem 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı hem de sünnet şölenini birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün çok özel bir gün. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı hem de bizim sünnet şölenimiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu memleket için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Sünnet şölenimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi coşkumuzu ve sevincimizi daha da arttırdı. Bugün burada 240 evladımız erkekliğe ilk adımını atıyor. Her biri artık bizim gözümüzde birer kahraman. Sünnet olan tüm evlatlarımızı alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Protokolden yoğun katılım

Etkinliğe, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Arapoğlu, BBP İlçe Başkanı Ali Oktay, AK Parti İl yöneticileri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sebahattin Yetimaslan, mahalle muhtarları ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Doyasıya eğlendiler

Şölende çocukların unutamayacağı bir gün geçirmesi için tüm detaylar düşünüldü. Alanda kurulan çocuk oyun grupları, pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramlarıyla miniklerin yüzü güldü. Hacivat-Karagöz oyunu, çocuk animasyon gösterileri ve müzikli eğlencelerle alanda adeta bayram havası esti. Günün sonunda hep birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafı ve yapılan ikramlar eşliğinde şenlik sona erdi.