İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile imzalanan protokole göre üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri BTM’nin girişimcilik programlarından, mentörlük ağından ve yatırımcı ekosisteminden yararlanabilecek.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerini ve akademisyenlerini girişimcilik yolculuğunda desteklemek için Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile ayrı ayrı protokol imzaladı. Protokollere, BTM adına Genel Müdür Dr. Önder Kul imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, dört üniversite ile ayrı ayrı imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında söz konusu üniversitelerin akademisyenleri ve öğrencileri BTM’nin girişimcilik programlarından, mentörlük ağından ve yatırımcı ekosisteminden faydalanabilecek. Şirketini kurmuş akademisyenler için ise BTM TEKMER ayrıcalıkları ve teşvik mekanizmaları sayesinde bilimsel araştırmaların ticarileştirilmesi kolaylaşacak. Böylece akademik çalışmalar, girişimcilik ekosistemine kazandırılarak hem ekonomik hem de toplumsal fayda üretilecek.

Kampüs elçileri programı geliyor

İş birliği protokollerinde ayrıca, öğrencilerin girişimcilik kültürünü daha yakından deneyimlemesi için BTM Kampüs Elçileri Programı da devreye alınacak. Üniversite öğrencileri, BTM’nin kampüs elçileri olarak hem girişimcilik vizyonunu yaygınlaştıracak hem de ekosisteme daha erken adım atma fırsatı bulacak.

Üniversitelerle birliğini değerlendiren BTM Genel Müdür Dr. Önder Kul, "BTM, İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin girişimcilik vizyonuna kurumsal çözüm ortağı olarak katkı sağlarken, bu dört güzide üniversitemiz de BTM iş birliği sayesinde girişimcilik altyapılarını daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak" dedi.