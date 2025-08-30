Hakemler: Hatem Yarar, Uğur Ertemel, Ahmet Kıvanç Kader
Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş(Dk 51 Mete Tetik) Mete Sevinç, Hüseyin Afkan(Dk 82 Ruhan Aksoy) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun(Dk Efekan Karayazı) Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk(Dk 69 Yasin Ozan)
Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Yusuf Ziya Gümüş, Kadir Turhan, Niyazi Batuhan Salman(Dk 59 Abdullah Balıkuv) Abdullah Balıkçı, Furkan Fehmi Güneş(Dk 46 Erkan Şentürk) Atamer Bilgin(Dk 46 Doğanay Kılıç) Berke Özgün, Burak Albayrak, Talha Yünkuş(Dk 84 Muhammed Enes Yılmaz), Tayip Mevlüt Kaya(Dk 80 Serkan Dursun)
Sarı kartlar: Kadir Turhan, Burak Albayrak(Karacabey)
Gol: Taner Gümüş, Hüseyin Afkan (İnegölspor) Abdullah Balıkçı(Karacabey)
26'ncı dakikada gelişen Karacabey atağında topla buluşan Abdullah'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
29'ncu dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Taner'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
41'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Taner'in ortasında topla buluşan Hüseyin'in vuruşu ağlarla buluştu.