Yogayı duymayan tek bir kişi olduğunu düşünmüyoruz doğrusu, ancak birçok kişinin bildiği sadece “yoga” kavramından ibaret. Kısaca bir terapi olarak tanımlanır ve genelde yogayla ilgili sorulan “Jnana yoga, Yin yoga veya Ashtanga yoga nedir?” sorulara karşı çoğu insan cevapsız kalır. Yogada genel olarak hareket ve nefes egzersizleri uygulayarak daha sağlıklı, daha sakin ve daha iyi bir insan olmak hedeflenir. Evet buraya kadar doğru, ancak yoga aslen ne anlama geliyor? Yoga nereden geldi? Yoga nedir nasıl yapılır? Ve “oh evet, yoga yapıyorum.” dediğimizde tam olarak ne yapıyoruz?

Yoga, binlerce yıl önce Hindistan’da gelişse de kesin kökenleri belirsizdir. Ayrıca, her yaştaki insanın uygulayabileceği şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle, yıllar ilerledikçe devamlı değişmiş ve kendini yenilemiştir. Eski yogilerin (ayı olan değil, yoga yapanlara denir) yıllar önce karanlık mağaralarda yaptıkları şey, bugün yaptığımız şey olmayabilir; hatta bundan eminiz. Ancak önemli olan, yoganın özünün günümüzde var olması ve devam etmesidir.

Kısaca Yoganın Amaçları ve Faydaları

Yoga öğretileri birçok farklı felsefe ve dine dayanır, ancak yoga bir din değildir, daha ziyade nihai özgürlüğe yol açan bir disiplindir. Patanjali, yoga sutraları üzerinde yoga öğretisini yazan ilk kişi oldu ve geleneksel olarak yoga, öğretmenden öğrenciye sesli ve uygulamalı olarak aktarılır.

Yoga, zihindeki dalgalanmaların engellenmesi olarak da tanımlanabilir, daha açık bir ifadeyle; zihnin gelişimini kontrol edebildiğinizde, bir birleşme yaşayacaksınız. Birleşmeden kasıt nedir peki? Birleşme, nihayetinde bireysel bilinç (jivatman) ve evrensel bilinç (paramatman) arasında gerçekleşir. Yoga, bireyi değiştirmeyi amaçlamaktadır ve dış dünyayı değiştirmek için çaba göstermez. Sanskritçe (Hint-İran koluna bağrı bir dil) bir deyiş var: “Akıl gibi ve insan gibi; esaret ve özgürlük kendi zihninizdedir.” Kısacası eğer esaret altında gibi hissediyorsanız, esaret altındasınız; ve eğer özgür olduğunuzu düşünüyorsanız, o zaman özgürsünüz!

Kendimiz dışındaki şeyler bizi bağlamaz veya özgürleştirmez; sadece onlara karşı bir tutumumuz bulunur. İşte burada yoga devreye giriyor, yoga pratikleri zihne açıklık getirir, böylece daha sakin düşünebilir ve olaylara karşı tutumunuzu daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Gandhi’nin dediği gibi, “Dünyada görmek istediğiniz değişim siz olun” çünkü kendinizi değiştiremezseniz dünyayı değiştiremezsiniz! Gandhi büyük bir yogiydi ve birçok yoginin saygı duyduğu bir kişilikti.

Yoga Türleriyle İlgili

Batılıların çoğu Hatha Yoga (fiziksel duruşlar ve nefes talimlerine ağırlık verir) uygular.

Ayrıca Bhakti Yoga (Hinduizm’de ibadet amaçlı uygulanır)

Jnana Yoga (Bilgi, çalışma ve ayrıca Hinduizm’de “kendini gerçekleştirme yolu” olarak bilinir.)

Karma Yoga

Kundalini Yoga (Şifa, dönüşüm ve farkındalık yogası olarak tanımlanır)

Ashtanga Yoga olarak da bilinen Raja Yoga

Shri Brahmananda Sarasvati, yogayı “hiçbir şeyin eksik olmadığı bir durum” olarak tanımlar.”

Bu tanım aslen çok ilginçtir, bir anlamda, kendimizin dışındaki yüce bir duruma ulaşmaya çalışmıyoruz, çünkü bunun için yeterli olmadığımızı düşünüyoruz, ancak aksine; kendimizi tam hissettiğimiz yeri keşfediyoruz.

Yoga düşündüğümüz kadar basit değildir ve 90 dakikalık derslere gitmekten çok daha fazlasıdır. Yapılan bir araştırmada insanlara yoganın ne olduğu sorulmuş ve cevapları da kısaca not edilmişti. Cevaplayanlar arasından bir kişi, yoganın bir deneyim olduğunu, sizi kendi benliğinize daha derin çeken ve dünyanın tüm “saçmalıklarını” ortadan kaldıran bir şey olduğunu söylüyor. Bir diğer kişi ise, yoganın yüce bir varlık durumu olduğunu söyledi. Bir başkası, kendi içinde bir barış sağladığını ve bir diğeri ise nefes aldığını, yalnızca hareketleri uyguladığını ve sadece iyi hissettiğini söylemiş.

Yoga kelimesinin anlamını biraz daha anlamaya başladıktan sonra ya da biraz daha derin bir şekilde içselleştirdikten sonra, ifade ettiği şeyleri kendi kendinize öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Yani eğer “Evet, yoga yapıyorum” diyorsanız, kendinize sormanız gereken soru şudur, “Yoga benim için ne anlama geliyor?” Böylece yoga yalnızca 90 dakikalık derslere gitmekten daha fazlası olabilir.