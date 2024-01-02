Salça kaynatırken kazana düştü Salça kaynatırken kazana düştü

Astrolog Emelce, Uludağ'ın 2 bin 543 metre yüksekliğindeki zirvesinin, volkanik bir patlamaya maruz kalabileceğini öne sürdü. Ancak, bu iddiasının spekülatif olduğunu ve umut ettiği gibi bir durumun gerçekleşmemesi temennisinde bulundu. Emelce, Bursa’yla ilgili şöyle bir durum öngörüyorum. Çok flaş bir iddia olacak ama inşallah böyle bir şey olmaz. Uludağ’la ilgili bir patlama. Şubat, Mart veya Mayıs ayı olabilir. Bursa ve Kocaeli ile ilgili deprem değil ancak burada bir sıkıntı var. Sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Ben toplu ölüm görmüyorum. Ondan ziyade insanlar göç etmek zorunda kalabilir. Yer değiştirmek zorunda kalabilir. “  dedi.

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Kaynak: Seher Yaşa-Haber merkezi