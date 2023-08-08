Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası arenada etkin bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Türkiye, uluslararası ilişkilerde öne çıkan, birçok kritik konuda etkili olan ve tavrı yakından izlenen bir oyun kurucu ülke haline gelmiştir" dedi.

Erdoğan Ayrıca, 21 yıllık iktidar dönemlerinde ülkenin çeşitli alanlarda önemli reformlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Ülkemizi kısıtlamaları temsil eden engellerden kurtarmak için hayata geçirdiğimiz reformlarla Türkiye'nin yüzünü değiştirdik" diye ekledi.

Türkiye'nin Dünya Sahnesindeki Rolü Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde ülkemizi temsil eden büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin artan şekilde uluslararası sahada aktif ve etkin bir role sahip olduğunu vurguladı. Kendisinin Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki etkisine dikkat çekerek, ülkenin çeşitli kritik konularda liderlik yaparak tavrının ve politikalarının yakından takip edildiğini belirtti.

Reformlarla Yeni Bir Dönem Açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıllık iktidar dönemlerinde gerçekleştirdikleri reformlarla Türkiye'nin kısıtlayıcı engellerden kurtulduğunu ve ülkenin çehresinin önemli ölçüde değiştiğini açıkladı. Bu süreçte yapılan reformlar sayesinde, Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü ve etkili bir konuma ulaştığını vurguladı.

Büyükelçiler Konferansı, Ülkenin Diplomatik Stratejisinin Bir Yansıması

Büyükelçiler Konferansı'nın, Türkiye'nin dış politika stratejisinin bir yansıması olduğunu belirten Erdoğan, diplomatların ülkenin uluslararası ilişkilerdeki rolünü daha da güçlendirmek için önemli bir rol oynadıklarını ifade etti. Konferansta bir araya gelen büyükelçilere, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yükselen rolünü sürdürme çağrısı yaptı.

"Tüm Bedelleri Ödedik, İstikbalimize Leke Sürdürmedik"

Erdoğan, vatanın bütünlüğü ve istikbali uğruna her türlü zorluğu göğüslediklerini vurgulayarak, düşmanların Türkiye'yi bölmek için her yolu denediğini ancak başarılı olamadığını belirtti. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi karşısında boyun eğmediklerini, binlerce şehit verilmiş olmasına rağmen ülkenin istikbalini lekelemeyi reddettiklerini ifade etti.

"Diplomatlarımızın Hikayeleri Televizyon ve Sinemada Can Buluyor"

Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığının ASALA gibi terörist grupların hedef aldığı bir kurum olduğunu söyledi. Son dönemde televizyon ve sinema projeleriyle şehit diplomatların hikayelerini anlattıklarını ve bu şekilde anılarına saygı duyduklarını ifade etti.

"Dış Politikada Küresel Bir Perspektif Benimsedik"

Erdoğan, ülkenin 100. yılına yaklaşırken Cumhuriyet'in yeni asrına yelken açacağını belirterek, tüm kazanımların kolay elde edilmediğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını genişlettiğini ve Türkevi gibi prestij projeleriyle ülkenin imajını güçlendirdiklerini açıkladı.

"Masada ve Sahada Aktif Rol Oynuyoruz"

Erdoğan, Türkiye'nin pasif bir gözlemci olmayacağını, sahada ve masada aktif bir şekilde yer aldığını belirterek, ulusal menfaatleri korumanın önemine vurgu yaptı. Gerilimi körüklemek yerine çözüm odaklı bir diplomasiyi benimsediklerini ve Karadeniz Tahıl Girişimi gibi projelerle olumlu atmosfer yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Barış ve İşbirliği Temel Önceliğimiz"

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin dostlukları artırmak ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek istediğini belirterek, kimseyle kavga peşinde olmadıklarını vurguladı. İslam düşmanlığına karşı da kararlı bir mücadele yürüttüklerini ve uluslararası platformlarda faillerin cezalandırılması için çaba harcadıklarını ifade etti.