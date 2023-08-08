Ağrı doğumlu olan Muhammet Müfit Aydın, 16 Nisan 1954 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babasının adı Mehmet Teki, annesinin adı ise Hayriye'dir. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kariyerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde görev alarak başlamıştır. Bu süreçte Sakarya, Bursa Çevre ve Orman İl Müdürlüğü gibi önemli görevleri üstlenmiştir. Ayrıca Bursa İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcılığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı gibi görevlerde de bulunmuştur.

Müfit Aydın, siyasi kariyerine de parlamentoda katkı sağlamak amacıyla atılmıştır. 26. Dönemde Bursa Milletvekili olarak seçilmiş ve İçişleri ve Çevre Komisyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. Özellikle çevre konularına verdiği önemle bilinmektedir ve bu alandaki çalışmalarıyla Çevre Komisyonu Başkanvekili olmuştur.

Kürtçe ve Arapça dillerini çok iyi düzeyde konuşabilen Aydın, aynı zamanda evli bir kişi olup 5 çocuk babasıdır. Bu özellikleriyle de toplumsal ilişkilerinde ve siyasi çalışmalarında farklı kültürel geçmişlere olan hassasiyetini yansıtmıştır.

Muhammet Müfit Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 27. Dönem Bursa 2. bölge milletvekili adayları arasında yer almaktadır. AK Parti'nin Bursa'daki 2. bölge 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Aydın, siyasi kariyerine ve hizmetlerine şu an 28. dönem 2. bölge Bursa milletvekili olarak devam etmektedir.