Terörsüz Türkiye hedefinden bahseden Erdoğan, "Evlatlarımıza terörsüz bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz. Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin. Bu ülkede kan ve gözyaşı akmasın diyoruz. Gelin el ele verelim. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Çok fazla uzamadan, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleri ile iftar programında yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerimizin de katılımıyla önemli bir yol aldık. Evlatlarımıza terörsüz bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin. Bu ülkede kan ve gözyaşı akmasın diyoruz. Terörün kökünün kazınmasını istemeyenler var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıllık terör belasının kökünün kazınmasını istemeyenlerin olduğunu da ifade ederek şunları kaydetti:

"Terörden nemalanan kirli odaklarla da mücadele ediyoruz. Tüm vekillerimizin aynı hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Gelin el ele verelim. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Kadastro mühendisliği peşinde koşanları tarihin çöp sepetine birlikte atalım. Destekleriniz için sizlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Çok fazla uzamadan, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim."