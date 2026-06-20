"Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında tarım, orman, su yönetimi, hayvancılık ve enerji alanlarında çeşitli değişiklikler hayata geçirildi.

Çeltik tarlalarına mesafe şartı

Yeni düzenlemeye göre çeltik ekimi yapılan alanlar, il ve ilçe merkezlerinde imar sınırlarından en az 500 metre, köy ve mahallelerde ise en az 50 metre uzaklıkta bulunacak. Köy ve mahallelerde bu mesafe, en dıştaki konut ile çeltik ekili alanın en yakın noktası arasındaki uzaklık esas alınarak hesaplanacak.

HES işletmelerine milyonlarca liralık ceza uygulanabilecek

Hidroelektrik santrallerinin, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından belirlenen işletme programı ve talimatlarına uymaması ya da tespit edilen eksiklikleri gidermemesi durumunda idari yaptırım uygulanacak. Cezalar, tesisin kurulu gücüne göre megavat başına 50 bin ila 100 bin lira arasında belirlenecek. Toplam ceza tutarı ise 250 bin liranın altında, 5 milyon liranın üzerinde olamayacak.

Su yapılarında güvenlik önlemleri artırılacak

İl özel idareleri, belediyeler, bağlı kuruluşlar, köy tüzel kişilikleri ve diğer kamu kurumları, su yapılarından kaynaklanabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak. Alınan önlemler hakkında DSİ'ye bilgi verilecek.

DSİ mülkiyetindeki su yapıları, servis yolları ve diğer tesisler amaçları dışında kullanılamayacak. Zorunlu durumlarda yapılacak kullanımda güvenlik önlemleri kullanıcı tarafından sağlanacak. Bu kullanımdan doğacak zararlardan ise ilgili kişi veya kurumlar sorumlu tutulacak.

Karbon yutak ormanları kurulacak

Orman Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ormanların karbon depolama kapasitesini artırmak amacıyla karbon yutak ormanları oluşturabilecek.

Bazı DSİ projelerinde süre uzatıldı

Lisans alınmaksızın DSİ tarafından yürütülen veya yaptırılan ikili işbirliği anlaşmalarına konu projeler ile geçmiş yılların yatırım programlarında yer alan projeler için tanınan süre, 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2040'a kadar uzatıldı.

2/B alanlarına ilişkin yeni düzenleme

Kanunla birlikte Orman Kanunu'nun 2/B uygulamalarına yönelik bazı değişiklikler de yapıldı. Orman Genel Müdürlüğünün yapacağı inceleme sonucunda, daha önceki uygulamaların iptal edildiği alanlarda ve belirli şartları taşıyan bölgelerde yeniden 2/B uygulaması yapılabilmesinin önü açıldı.

Şeker pancarı fiyatları uzlaşmayla belirlenecek

Şeker pancarı alım fiyatları, her yıl şeker fabrikalarını işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ya da temsilcileri arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecek.

Kaçak yapılara abonelik yasağı

Gerekli izinler alınmadan inşa edilen yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz aboneliği bağlanamayacak. Bu kurala aykırı işlem yapan kurum ve kuruluşlara her bir abonelik için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvan sevklerinde belge zorunluluğu

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin taşınmasında Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen belgelerin bulundurulmaması halinde idari para cezası kesilecek. Buna göre sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 7 bin 863 lira, koyun ve keçiler için ise hayvan başına 1204 lira ceza uygulanacak.

Tütün ve alkol sektörüne yeni yaptırımlar

Tütün, tütün mamulleri, makaron, sigara filtresi, yaprak sigara kağıdı ile alkol ve alkollü içki sektörlerinde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların yükümlülüklere aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde öncelikle eksikliklerin giderilmesi için en az 15 gün süre verilecek veya yazılı uyarıda bulunulacak.

Belirlenen süre içinde eksikliklerin giderilmemesi ya da aynı ihlalin 5 yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Aynı süre içerisinde üçüncü kez ihlal tespit edilmesi durumunda ise ilgili faaliyet belgeleri iptal edilecek.