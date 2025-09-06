Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da 300 bininci deprem konutunun anahtarı teslimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Törende, yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete alındı.

"Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye yolunda menzile yaklaştıkça saldırıların dozunun artmaya başladığını belirterek, "Bizim gündemimizde sadece ülkeye ve millete hizmet var. Bizim gündemimizde sizleri yeni ve güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Bizim gündemimizde Malatya ile birlikte diğer illerimizin huzuru refahı kalkınması hakkettiği hizmetlere kavuşması var. Bizim gündemimizde Türkiye’yi yaklaşık yarım asırdır canını acıtan terör belasından ebediyen kurtarmak var. Ocaklara ateşin düşmediği anaların yürekleri evlat acısıyla kavrulmadığı ülkemizin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye var. Bunun içinde sabır ve samimiyetle çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan ve istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarına son dönemde hız verdi. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar. Diğer taraftan muhtarlıklar kapanacak, güvenlik korucuları işsiz kalacak gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyorlar. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir. Bir başka taraftan Cumhur İttifakının terörsüz Türkiye sürecine yönelik samimiyetini sorgulayarak, akıllarınca fitne çıkarmayı deniyorlar. Eş zamanlı olarak örgütün Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak Siyonistlerin bölgemize yönelik emellerine destek veriyorlar. Yani ellerinin altındaki bütün aparatları harekete geçirmiş durumdalar. Yalan, provakasyon, iftira ve dezenformasyon ne ararsan hepsi bunlarda var. Hedefleri belli, o da ilerde bu süreci yavaşlatmak" şeklinde konuştu.

"Biz bu sefer çok idmanlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye yolunda her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "Ama bilmedikleri bir şey var. Biz bu sefer çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah’ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve tecrübeyle ilmek ilmek dokuduğumuz süreci yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz. Savaş ve terör baronları inşallah hedeflerine ulaşamayacak. Terör duvarını yıkarak iç cephemiz güçlenecek. muhabbetimiz artacak. Türkiye ve bölgemizde yeni kapılar açılacak. şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde olmadık olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"CHP’yi içlerindeki Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin içler acısı halini siz de görüyorsunuz. Ne hizmet ne yatırım ne de ülkenin kanayan yaralarına derman olmak. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Dünya ve bölgemizde ne olup bittiğinden zaten habersizler. Ara sıra yolları Avrupa’ya düşüyor orada da tek yaptıkları Türkiye’yi batılılara ve yabancı medyaya şikayet etmek. İç tartışmaları bırakıp yurt dışına gittiklerinde Türkiye partisi olacaklardı. Fakat neticede ülkemizin başını yere eğdiren bir utanç kaynağı oldular. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçültüyorlar hem de Türk siyasetinin itibarına zarar veriyorlar. Uzaktan kumandayla idare edilen genel başkanın ağzından çıkanı artık kulağı duymuyor. Türk siyasetine ve bulunduğu konuma asla yakışmayan seviye yoksunu bir üslupla önüne gelene hakaret yapıyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocukları olumsuz etkilenmesin diye hemen kanal değiştiriyor. En son Sinop’taki balıkları diline doladı ama baltayı yine taşa vurdu. İzmir’de kıyıya vuran ölü balıkları görmeyip de Sinop’taki balıklar için endişelenmesini kendi seçmenleri dahi kimse inandırıcı bulmadı. Bunların derdi balıklar değil. Bunların sorunu Türkiye’nin atılımlarıyla, Türkiye’nin başarılarıyladır. Genel başkan değişse de CHP’nin savunma sanayi hamlelerimize karşı düşmanca tavrında hiçbir değişim olmuyor. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da yalan ve iftiralarla aylarca tank-palet fabrikamızı hedef almıştı. Sonra bize yüklü miktarda tazminat ödemek sorunda kaldı. Şimdi de ne sesi çıkıyor nede ortalıkta görünüyor. Milletten sandıktan öyle bir şamar yedi ki 2,5 yıldır kendine gelemiyor. En büyük tokadı kendisini coşkuyla alkışlayanlardan aldı. Al birini vur ötekine. Biz bunların ikisini muhatap almıyoruz. İçlerindeki Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz" diye konuştu.