MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş hakkında “Tahliyesi hayırlı olacaktır” açıklaması, ülke gündeminde hareketlilik yarattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’nin kararının kesinleşmesi ise Demirtaş’ın tahliye edilebileceğine dair tartışmaları güçlendirdi.

TBMM’deki grup toplantısının ardından konu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltildi. Erdoğan, ülkenin bir yargı devleti olduğunu belirterek, yargının vereceği karara uyacaklarını söyledi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhur İttifakı’nda çatlak olduğu yönündeki iddiaları grup toplantısında açıkça reddeden Erdoğan’a, “Bahçeli ile görüşecek misiniz?” sorusu da soruldu. Cumhurbaşkanı, her şeyin mümkün olduğunu belirterek, görüşebileceklerini söyledi.

BAKAN TUNÇ DA AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplantı öncesi yaptığı açıklamada Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili olarak, daire kararının kesinleştiğini ve ilgililerin başvurusu halinde mahkemenin konuyu değerlendireceğini belirterek "Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" dedi.