Karacabey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kültür Parkı’nda bazı duyarsız kişiler tarafından zarar verilen mangal alanını kısa sürede onararak parkı yeniden kullanıma hazır hale getirdi. Ekipler, kırılan mangal yerinin yanı sıra çöplerin çevreye bırakıldığı oturma alanlarında da temizlik çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kamu malına zarar vermenin toplumun ortak emeğine zarar vermek anlamına geldiğini belirterek, "Parklarımız hepimizin yaşam alanı; onları korumak da ortak sorumluluğumuzdur" mesajını verdi.

Karacabey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Kültür Parkı’ndaki piknik alanında bazı duyarsız kişiler tarafından kırılan mangal yerini onardı. Vatandaşların yoğun şekilde kullandığı park alanında tespit edilen hasar, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede giderildi.

Belediye ekipleri ayrıca, parkta bulunan oturma grupları ve piknik masalarının da kirletildiğini, yiyecek artıkları ve çöplerin çevreye bırakıldığını belirledi. Sabahın erken saatlerinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla park yeniden temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kamusal alanlarda ortak kullanım bilincinin önemine dikkat çekerek, "Bu alanlar hepimizin ortak malı. Parklarımızın düzeni, temizliği ve kullanılabilirliği ancak toplumun ortak sorumluluk bilinciyle korunabilir" açıklamasında bulundu.

Başkan Karabatı: "Birkaç kişinin duyarsızlığı, toplumun emeğini yok saymamalı"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Atatürk Kültür Parkı’nın ilçe halkının nefes aldığı en önemli sosyal alanlardan biri olduğunu belirterek, "Atatürk Kültür Parkı, her yaştan vatandaşımızın ailesiyle vakit geçirdiği, çocukların oynadığı, gençlerin sosyalleştiği bir yaşam alanı. Ancak bazı vatandaşlarımızın bilinçsizce davrandığını üzülerek görüyoruz. Kırılan her bir malzeme, kirletilen her masa, aslında hepimizin ortak emeğine zarar veriyor. Kamu malına zarar vermek, kendi emeğimize ve geleceğimize zarar vermektir. Bu alanları korumak sadece belediyenin değil, her bir hemşehrimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Başkan Karabatı, Karacabey Belediyesi olarak parkların ve yeşil alanların bakımına büyük önem verdiklerini de vurgulayarak, "Ekiplerimiz düzenli olarak temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Ancak biz, bu emeğin boşa gitmemesi için toplumun her kesiminden duyarlılık bekliyoruz. Parklarımızı birlikte koruyalım, birlikte güzelleştirelim" dedi.