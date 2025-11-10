Ercan, Sındırgı’da meydana gelen depremlerin İzmir, Kuzey Marmara, Bursa, Denizli ve Muğla’da beklenen depremleri tetiklemeyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı'da olan depremler ne Kuzey Marmara'da ne Bursa'da olacak depremleri tetiklemez. Her depremde odak noktasından yayılan sarsıntı dalgaları evinizin altından geçerken sizi sallar, bu doğaldır. Buna etkilenmek denmez, sarsıntıyı duymak denir. Etkilenmek, yapının yıpranması ya da yıkılmasıdır. Yaşamınızı ve yaşam sevincinizi hiç değiştirmeden sürdürünüz."