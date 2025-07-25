Ateş çemberi içinde kalan kahramanlar buradan sıyrılamadılar" dedi.

Devam eden yangınlarla ilgili bilgi veren Erdoğan, Karabük, Safranbolu, Antalya, Sivaslı ve Uşak’ta yangınların sürdüğünü, 27 uçak ve 105 helikopterin aktif olarak söndürme faaliyetlerini yürüttüğünü, 25 bin personelin mücadeleye devam ettiğini belirtti.

Şehit olan personelin defnedildiğini, birinin ise bugün defnedileceğini söyleyen Erdoğan, “Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna müzakerelerine değinen Erdoğan, son buluşmanın Çırağan’da gerçekleştiğini, Dışişleri Bakanı'nın görüşmeleri yürüttüğünü, Ukrayna heyetinin Çırağan’a geçmeden Ankara’da kendileriyle görüştüğünü aktardı.

Putin ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, bu görüşmelerde destek talep ettiklerini, hafta içinde Putin ve Trump ile görüşmeler yapmak üzere liderleri bir araya getirme çabasında olacaklarını söyledi.