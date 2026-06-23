Antalya'da bir markete alışveriş yapmak için giren kadın, markette bulunan bir vatandaşın, kıyafetlerinden dolayı kendisine yönelik sarf ettiği sözleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşlı adam, tesettürlü kadına kıyafetlerinden dolayı hadsiz sözler ile saldırdı.

Hava sıcaklığının 36 derece olduğunu vurgulayarak genç kadının kıyafetini hedef alan şahıs, "Terlemiyor musunuz be böyle? Simsiyah sıcak 36 derece sıcaklık. İyicene kapatmışsınız kendinizi de" sözlerini kullandı.

Şahsın skandal sözlerine karşılık cevap veren kadın "Tesettürlüyüz, ne yapacağız" dedi.

"HANGİ TARİKAT BU?"

Konuşmanın devamında yaşlı adamın, denize de bu şekilde girip girmediklerini sorması üzerine genç kadın "Evet" cevabını verdi. Kadın, şahsın "Hangi tarikat bu?" sorusuna ise şaşkınlık içinde "Tarikat değil Müslümanlık. Biz de Müslümanız elhamdülillah" cevabını verdi. Kendisini 'camiye gittiğini fakat genç kadından farklı düşündüğünü' dile getirerek savunan şahsa karşı, kadın "Yok hayır, hepimiz böyle düşünüyoruz. Düşünmek zorundayız da. Siz düşünmüyorsanız tabii" diye konuştu.