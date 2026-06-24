Gram altın alış fiyatı 6.085 TL, satış fiyatı ise 6.170 TL seviyesinde işlem görüyor.
22 ayar altın alışta 5.563 TL, satışta 5.824 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise alışta 3.334 TL, satışta 4.498 TL seviyesinde yer aldı.
Kapalıçarşı’da çeyrek altın alış fiyatı 9.987 TL, satış fiyatı 10.094 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altın ise alışta 9.980 TL, satışta 10.063 TLden işlem görüyor.
Yarım altın alış fiyatı 19.955 TL, satış fiyatı 20.144 TL olurken, tam altın alışta 39.812 TL, satışta ise 40.190 TL seviyesinde işlem görüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ