Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da toplu temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay'da yerinde dönüşüm projemize toplam 86 bin kişi başvurdu. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler, Hatay'ın ve diğer deprem şehirlerinin yolunu unuttu.



Şov peşinde koşanlar deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay halkının yanında olmaya devam ettik. Depremzedelerin acılarını paylaşanlardan olduk. Depremzedelere hakaret edenlerden değil 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk.

Hatay'da 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası sürüyor

Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler, 11 ilimizi etkileyen afetin boyutunu görmekte zorlanıyor. Devletimizin tüm sıkıntalara rağme yaraları sarma çabası bir gerçektir. Ekonomisi ne kadar iyi olursa olsun, böyle bir afetin ardından toparlanabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmağını geçmez.

İnşa edilen konutlarda depreme dayanıklılıkla ilgili hiçbir sorun oluşmayacak.

Hatay'da yerinde dönüşüm projemize toplam 86 bin kişi başvurdu.

Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz.

Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz."