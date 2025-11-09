Bakü'de 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"5 yıl önce gerçekleşen 44 günlük vatan muharebesinde Azerbaycan’a desteğimizi en güçlü biçimde göstermiştik" diyen Erdoğan, hedefin ateşkesi sürdürülebilir kılmak ve bölgedeki terör olaylarını kalıcı olarak sonlandırmak olduğunu söyledi. "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci bağlamında atılmakta olan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Eurofighter’la ilgili işler yolunda gidiyor. İngiltere ve Almanya ile Eurofighter konusunda olumlu adımlar attık. Katar ve Umman’la da bazı görüşmelerimiz oldu. Belki onların ellerindeki Eurofighter’lardan da alma durumumuz söz konusu olabilir. Teknik düzeyde yapılacak görüşmeler ve alınacak mesafeler önemli. Tabii bir de F-16 ile F-35 konusu var. F-35 konusunda da ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35’lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım" dedi.