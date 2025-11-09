Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada Konyaspor savunmasında Calusic’in uzun pasına iyi hareketlenen Umut Nayir’in topla birlikte ilerledikten sonra ceza yayından vuruşunda kaleci Grbic, sol köşeye yönelen meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

32. dakikada Sam Larsson’un ceza sahası dışından vuruşunda top penaltı noktası üzerindeki Serginho’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Bahadır’ın solundan ağlarla buluştu. İlk olarak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine golü iptal eden hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR uyarı sonrası kararını değiştirerek gol kararı verdi. 1-0

45. dakikada Çağtay Kurukalıp’ın kendi yarı alanında kazandığı topla birlikte rakiplerini çalımladıktan sonra verdiği pasa hareketlenen Fofana’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Gökhan Barcın, Murat Altan

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Claudio Kranevitter, Marius Doh, Serginho, Berkay Özcan, Sam Larsson (Joao Camacho dk. 40), David Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Daniel Johnson, Tiago Çukur, Nikoloz Ugrekhelidze, Muhammed Kadıoğlu, Ricardo Esgaio, Barış Kalaycı, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Utku Eriş, Josip Calusic, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Alassane Ndoa, Pedrinho, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Marius Ştefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Melih Bostan, Jo Jin Ho, İsmail Esat Buğa, Morten Bjorlo, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Serginho (dk. 32), David Fofana (dk. 45) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Enis Bardhi (Konyaspor)