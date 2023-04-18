Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk mitingini Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda gerçekleştirdi. "Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz" diyen Erdoğan, "Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız" dedi.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim beyannamesi ve milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantı sonrasındaki ilk mitingini Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildiğini söyledi.

Emperyalist düzene 'dur' dediklerini belirten Erdoğan, "Bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlere ve onların taşeronlarıyla mücadele ile geçti. Vesaysetin gücünü kırarken emperyalizme meydan okuduk. Tüm mazlum ve mağdurların elinden tutarak emperyalizmin sömürge düzenine biz 'dur' dedik. Dünya 5'ten büyüktür dedik, küresel sisteme itiraz ettik" dedi.

"HAMBURGERCİDE BULUŞTUĞUN ALÇAKLARA SOR"

"Bizim kime secde ettiğimizi, kime direnişimizle diz çöktürdüğümüzü anlatsınlar" diyen Erdoğan, "Biz sadece Allah'ın huzurunda eğilir secdeye varırız. Bay bay Kemal unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de seccadeyi de kıbleyi de Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz 1 metrekarelik başörtüsü dediğin başörtüsünü de biliriz. Bay bay Kemal'e sesleniyorum; bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan, batıda sırtını sıvazlayan ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pennsylvania'daki alçaklara sor. Git, dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git, Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git, Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git, Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türkü'ne sor" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR'A TOPLAM 69 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Afyonkarahisar'da toplam 68 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Eğitimde 3 bin 22 adet yeni derslik inşa ettik. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek Öğrenim yurt binaları yaptık. 59 adet spor tesisleri inşa ettik. TOKİ eliyle 9 bin 624 konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Afyon'un 14 Mayıs'ta göstereceği güçlü duruşla Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?" sorularını halka hitaben yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlee 26 gün kaldığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı da eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükselteceğiz" mesajı verdi.

"GÖRDÜKÇE KUDURUYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetler envanterine giren Türkiye'nin en büyük savaş gemisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP lobisi, masanın etrafındaki 7'liler, TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı." dedi.

https://youtu.be/2vI2zZWLRjM