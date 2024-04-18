Milletvekili Aydın, bu diplomatik buluşmanın önemine dikkat çekerek, konuk heyete memnuniyetini ifade etti. Türkiye ve Irak arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesi amacıyla gerçekleşen bu görüşmenin, her iki ülkenin de yararına olumlu sonuçlar doğurmasını umut etti. Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ve bu ilişkileri daha da güçlendirebilmek için atılabilecek adımlar ele alındı. Aynı zamanda, iki ülke arasındaki parlamentolararası diyaloğun ve iş birliğinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Bu buluşmanın, iki ülke arasındaki karşılıklı anlayış ve iş birliği ruhuyla gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tür ziyaretlerin iki ülke parlamentoları arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve karşılıklı güvenin artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ