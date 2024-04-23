Resmi yazıyla savunması istenen isimler, son olarak Saadet Partisi’nin aday tanıtım törenine katılmak ve CHP’nin aday tanıtım törenine katılmamakla suçlanıyor. İşte sürpriz gelişme…

CHP’de yenilikçi ve gelenekçi diye ayrılan bazı gruplar arasında yaşanan siyasi polemikler parti içi disiplin suçlamalarına konu oldu. CHP Yönetimi parti tüzüğüne aykırı davranış ve tutumlar sergiledikleri gerekçesiyle partinin 2 önemli ismi olan Erkan Dönmez ve Bengü Kavlan’ı disiplin kuruluna sevk etti.

İl Yönetimi ve Genel merkezinde bilgilendirildiği disiplin soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Parti yönetimi CHP’nin Md68/1 bendinde yer alan tüzük gereği “Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikte bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” ve Md68/1-e bendinde yer alan, “Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak” eylemlerini alenen işlemek iddiasıyla partiden kesin ihraç istemini belirten yazıyı Erkan Dönmez ve Bengü Kavlan’a gönderdi. Savunması istenen her iki isimde CHP’nin belediye Başkan Aday tanıtım törenine ve seçim çalışmalarının hiç birine katılmamak ancak Saadet Partisi’nin Belediye başkan adayı Hasan Eroğlu’nun programına katılarak elleri yukarda birlikte fotoğraf vermek iddiasıyla suçlandılar.

İKİ İSİMDE SAVUNMA YAPTI

Yaşanan bu gelimeler sonrası her iki isimde savunmasını yazarak parti yönetimine iletti. Edinilen bilgilere göre Erkan Dönmez ve Bengü Kavlan’ın benzer savunmasında kendilerine iletilen iddiaları reddettikleri öğrenildi.

Savunmada, Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu’nun programına katıldıkları doğrulanırken, bu durumun destek mahiyeti taşımadığı, daha önce yapılan ittifak üzerine kurulan dostlukların bir karşılığı olduğu vurgulandı. Her iki partinin ittifak döneminde birbirlerinin yaptığı organizasyonlara katıldığı vurgusu yapılan savunmada, SP’nin aday tanıtım gününe kadar henüz CHP’nin İnegöl adayının belirlenmediği de ayrıca belirtildiği öğrenildi.

ALİ DOĞAN’NIN ADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILMIŞLAR

Bu arada kendilerine CHP’nin İnegöl Adayı Ali Doğan’ın aday tanıtım toplantısına katılmadığı ve seçim çalışmalarında bulunmadıkları iddialarını da reddeden Dönmez ve Kavlan savunmalarında bu konuya da açıklık getirdiler.

Fotoğraflar ile CHP’nin aday tanıtım gününe katıldıklarını gösteren belgeleri sunan her iki isim ayrıca İbrahim Kama başkanlığında kırsal mahallelerde yapılan seçim çalışmalarında da aktif görev aldıklarını yine fotoğraflı bir şekilde belgelendirdiler.

GENEL MERKEZ “İSPAT” İSTEMİŞ

Bu arada genel merkeze kadar uzanan disiplin soruşturmasında iddiaların delillendirilmesinin de istendiği öğrenildi. Kulislerden edinilen bilgiye göre Genel Merkezden gelen resmi yazıda suçlamaların delillendirilmesi halinde kesin ihraç istemesinin uygulanacağı belirtildi.

Yapılan suçlama ve savunması sonrası ise parti yönetiminin nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.