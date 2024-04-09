Ramazan Bayramı öncesi birçok meslekte olduğu gibi berberler ve kuaförlerde de bayram yoğunluğu başladı. Kural gereği 09.00 ila 22.30 saatleri arasında faaliyet gösteren kuaförler, bayram dolayısıyla gece geç saatlere daha çalışıyorlar.

İnegöl´de faaliyet gösteren Kuaför Gökmen Ağbulak, “Her bayram öncesi yoğunluk oluyor. Bizlerde müşterilerimize hizmet verebilmek için gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bazı müşterilerimiz bayram tıraşlarını Arefe gününe bırakıyor. Müşterilerim arayarak randevu alıyor ve o saatte gelip bayram tıraşlarını oluyorlar. Randevu defterimde Arefe günü komple doldu ve hiç boş vaktim olmayacak. Randevu almadan gelen müşterilerimi maalesef tıraş edemeyeceğim. Bayram yoğunluğu çok fazla ama biz bundan memnunuz çünkü çalışıyoruz ve ekmek paramızı kazanıyoruz.” dedi.

Kaynak: SEHER YAŞA