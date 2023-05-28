13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'da halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Biz İstanbul’u çok seviyoruz, İstanbul’la yola çıktık İstanbul’la yola devam ediyoruz. Bugün Kısıklı bir başka, Üsküdar bir başka, İstanbul bir baka. Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarını geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Teşkilatımızın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarımızı, sandık müşahitlerimizi, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibimizi tebrik ediyorum.

"SANDIĞA KOŞAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kadınlarımızı tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum, yurt içinde ve yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranları ile sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum.

Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum.

"İSTERSENİZ BUNA BİR ÜÇÜNCİ BAY BAY DAHA İLAVE EDEBİLİRİZ: BAY BAY BAY KEMAL"

İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız, 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız, ne dedim? Pazara kadar değil mezara kadar beraber olacağız. Hep bu sevda burada bitmez dedik. Şimdi bay bay Kemal diyorlar.

Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz Türkiye’mize, biz de Türkiye’ye emanetiz demiştik. İsterseniz buna bir üçüncü bay bay daha ilave edebiliriz: Bay bay bay Kemal.

Bugünkü seçim aramızdaki bu muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş halidir. Nasıl demir ateşle buluşarak çeliğe dönüşürse sizlerin iradesi sandıkta bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldi.

"CHP BUNU BAY BAY BAY KEMAL'E HESABINI SORACAKTIR"

Şimdi bakın buradan kardeşlerim, Türkiye’ye bir hesap yapıyorum. Hesap uzmanıyım diyordu ya. 2018’de CHP’nin vekil sayısı neydi biliyor muydunuz? 146, 2023’te CHP’nin vekil sayısı 169 çıkardı. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi ne kadar? 40 tane. Peki ne oldu? Şimdi 129’a düştü CHP. Hesap uzmanı ya, bu işleri çok iyi bilir ve böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu bay bay bay Kemal’e hesabını soracaktır.

Ama ben bir şey daha söylemiştim. Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye’dir.

Demokrasimizden hedeflerimizden taviz vermeden şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık ama beraberce açık. Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik.

2024 YILINDAKİ YEREL SEÇİMLER İÇİN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Şimdi Kısıklı meydanı tarih yazdı. Bir İstanbullu, bir Kısıklılı olarak Allah’a hamd ediyorum, sizin gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle birlikte kutlayacağız. Önümüzde 2024 var. 2024’te Üsküdar’ı da, İstanbul’u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok çok çalışacağız. Şu anda Emniyet’ten dedim ki Kısıklı meydanında ne kadar vatandaşım var? Rakam ne biliyor musunuz 55 bin.

Seçimler gelir geçer, sel gider kum kalır, asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması, milletimizin birliğine sahip çıkmasıdır. Bugünkü seçimlerin en büyük mesajı işte budur. Seçim sonuçlar bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez.

İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev kardeşim aradı, Libya Başbakanı aradı. Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez, gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz.

Hiç kimse milletimizin bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz. Kardeşlerim şimdi öyle bir haykıralım ki Ankara bunu duysun. İstanbul’un tüm ilçeleri bunu duysun. Kardeşlerim bu CHP LGBT’ci midir? Bu HDP LGBT’ci midir. Bu İYİ Parti LGBT’ci midir? Yanında bazı ufaklıklar var onlar da LGBT’ci midir. Peki AK Parti’ye LGBT sızabilir mi, MHP’ye sızabilir mi, Cumhur İttifakı’nın diğer üyelerine sızabilir mi?

ERDOĞAN, ANKARA'YA HAREKET EDİYOR

Bu defa bir değişiklik yapıyoruz. Balkon konuşmasını inşallah Külliye’den yapacağız. İnşallah tüm dünyaya Külliyet'den sesleneceğiz. Bize müaade ediyor musunuz? Şöyle haykıralım tüm Türkiye duysun. Depremzede kardeşlerime, hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar konteynerlerde oylarını kullandılar Allah onlardan razı olsun. Söylediğim gibi inşallah 1 yıl içinde de konutları halledeceğiz.

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