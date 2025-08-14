İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüphelendikleri 16 M 06101 plakalı özel halk otobüsünün şoförüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan şoför, kırmızı ışık ihlali yapıp yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu. Trafik ekipleri aracın yanına gelip şoförü araçtan indirdiler. Şoföre alkolmetre testi uygulandı. 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Erdinç K.(37)'ya alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı. Şoförün 6 ay süreyle ehliyetine el konulurken, özel halk otobüsü içindeki yolcular diğer otobüse nakil edildikten sonra çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: Tuncay Şentürk